Силовики в Криму звільнили колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсітова

Ельдара Менсітова допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся в свій будинок в смт Молодіжне в Криму.

Фото: Кримська солідарність

Колишнього голову Молодіжненського місцевого меджлісу і члена Сімферопольського регіонального меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсітова відпустили з будівлі ФСБ.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Рефата Юнуса.

Повідомляється, що Ельдара Менсітова допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся в свій будинок в смт Молодіжне в Криму.

"З ним провели певне опитування, після чого привезли назад, зупинившись біля будинку. Він перебуває в стомленому стані, але відчуває себе нормально", - розповів юрист.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські силовики після обшуків у помешканні колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсітова затримали його і вивезли в невідомому напрямку.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що "слідчі дії" і затримання Менсітова, за попередньою інформацією, пов’язані із пошкодженням газопроводу в селі Перевальне 23 серпня.

Наприкінці минулого тижня окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

Після цього кримські татари вийшли на протест до будівлі ФСБ. Окупанти затримали близько 60 осіб, при цьому двох станом на день 5 вересня так і не відпустили: батька викраденого Азіза Ахтемова - Ескендера Ахтемова і брата викраденого Асана Ахтемова - Арсена Ахтемова.

6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

7 вересня окупаційний Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада.