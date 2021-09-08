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Двоє бійців ЗСУ дістали осколкові поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі

Стан здоров’я захисників - середньої важкості.

Двоє бійців ЗСУ дістали осколкові поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі
Фото: Оперативне командування "Північ"

Збройні формування РФ здійснили обстріли українських позицій на сході України, внаслідок яких двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Сьогодні, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення”, - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що пораненим надали першу медичну допомогу, після чого транспортували до лікувального закладу у стані середньої важкості.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, в районі проведення ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один український військовий отримав поранення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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