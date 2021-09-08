Двоє бійців ЗСУ дістали осколкові поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі

Збройні формування РФ здійснили обстріли українських позицій на сході України, внаслідок яких двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Сьогодні, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення”, - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що пораненим надали першу медичну допомогу, після чого транспортували до лікувального закладу у стані середньої важкості.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, в районі проведення ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один український військовий отримав поранення.