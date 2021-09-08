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У Києві затримали чоловіка, який намагався підкупити слідчого поліції

За 30 тис. доларів він хотів "відкупити" себе та брата від кримінальної відповідальності.

У Києві затримали чоловіка, який намагався підкупити слідчого поліції
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві затримали чоловіка, який намагався підкупити слідчого Нацполіції. Зловмисник запропонував правоохоронцю 30 тис. доларів, щоб "відкупити" себе та брата від кримінальної відповідальності.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Чоловіка затримано під час передачі частини обіцяної суми - 5 тис. доларів.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік, 1993 року народження, запропонував слідчому хабар за перекваліфікацію кримінального провадження щодо себе та брата, а також - повернення вилучених під час обшуків ємностей з прекурсорами та обладнання нарколабораторії.

Зловмисника затримали під час передачі поліцейському 5 тис. доларів. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Тривають першочергові слідчі розшукові дії.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, у січні в Києві СБУ затримала поліцейського на хабарі у $10 тисяч за закриття кримінального провадження.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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