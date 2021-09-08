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Майор поліції влаштував ДТП на трасі біля Києва

Машина врізалась у вантажівку, водій легковика попав у реанімацію.

Фото: kv.npu.gov.ua

У середу близько 4 години ранку 35-річний майор поліції на високій швидкості виїхав з бічної дороги на трасу Київ - Одеса та допустив зіткнення з вантажівкою. Аварія сталася на 14-му кілометрі дороги в Чабанах.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

В результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у реанімації. У нього відібрали зразки крові для експертизи, факт алкогольного сп'яніння поки що не підтвердили.

Фото: kv.npu.gov.ua

У соціальних мережах з'явилися відео виїзду автомобіля Ravon, яким керував поліцейський, на трасу. На ньому видно, що машина їхала на високій швидкості, а водій навіть не намагався пропустити вантажівку.

Паблік "Київ оперативний" стверджує, що за кермом Ravon знаходився начальник відділення поліції Чабанів Віктор Поштаренко.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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