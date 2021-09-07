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Як в Умані святкують юдейський новий рік Рош-га-Шана: фоторепортаж

Вулиці міста під час іудейського Нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців.

Фото: Lb.ua

Цього року на святкування Рош га-Шана до міста Умань на Черкащині прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За повідомленням правоохоронців, вулиці міста під час іудейського Нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців. Ситуація на території міста контролюється, проводиться профілактична робота щодо дотримання карантинних вимог.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, паломники-хасиди з’їхалися до Умані для відзначення Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Цього року святкування нового 5782 року за юдейським календарем припадає на 6-8 вересня.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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