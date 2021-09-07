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Нардепи ухвалили законопроєкт про активізацію діяльності наукових парків

Переважно він зменшує кількість умов діяльності парків, які мають узгоджуватися з органами влади. 

Нардепи ухвалили законопроєкт про активізацію діяльності наукових парків
Фото: kmu.gov.ua

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо активізації індустріальних парків. Документ зменшує кількість умов діяльності парку, які він має узгоджувати з органами влади. 

За проголосував 321 депутат, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков. 

Документ визначає правовий статус наукових парків, їхню організаційно-правову форму і окреслює їхні завдання та мету. 

Пропонується надати право засновникам створювати парки без погодження із центральними органами виконавчої влади, право самостійно встановлювати напрями діяльності, орендувати приміщення на умовах бюджетних установ.

Закон "Про наукові парки" було ухвалено ще в 2009 році. Науковий парк – юридична особа, що створюється у формі господарського товариства, яке повинно мати у складі учасників не менше одного закладу вищої освіти та/або наукової установи.

Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у закладі вищої освіти та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для створення та комерціалізації результатів науково-технічної діяльності і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Згідно з сайтом МОН, нині в Україні є 36 наукових парків, зокрема Корпорація "Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка", Корпорація "Науковий парк Миколаївського національного аграрного університету "АГРОПЕРСПЕКТИВА", Науковий парк "Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля", Науковий парк "ФЕД", Науковий парк "Синергія", Науковий парк "Наукоград - Харків", Науковий парк Національного університету біоресурсів і природокористування "Стале природокористування та якість життя". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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