Протягом доби 7 вересня рятувальники ліквідовували наслідки п’яти надзвичайних подій, пов’язаних зі святкуванням Рош га-Шана в Умані на Черкащині.

Згідно з повідомленням пресцентру ДСНС, ліквідовано пожежу кондиціонера в квартирі житлового будинку, яку орендували паломники-хасиди, а в трьох випадках припинено використання відкритого вогню паломниками-хасидами в мангалах на балконах житлових будинків.

Окрім того, співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення доправили до Уманської міської лікарні паломника, який пошкодив ногу.

Нагадаємо, паломники-хасиди з’їхалися до Умані для відзначення Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Цього року святкування нового 5782 року за юдейським календарем припадає на 6-8 вересня.

2 вересня до Умані у зв’язку з Рош га-Шана прибули понад 800 українських правоохоронців. Крім того, сюди прибули 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями несуть службу в місцях проживання та паломництва брацлавських хасидів.