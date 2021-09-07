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Зеленський надав чинності рішенню РНБО про персональні санкції

Санкції вводяться щодо Калініної Ольги Миколаївни строком на три роки.

Зеленський надав чинності рішенню РНБО про персональні санкції
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №458/2021 опублікований на сайті глави держави.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)”, - йдеться в документі.

У додатку до указу зазначається, що санкції вводяться щодо Калініної Ольги Миколаївни строком на три роки.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 20 серпня ухвалила рішення про застосування персональних санкцій щодо народного депутата Андрія Деркача та інших підсанкційних у США людей. Також санкції впровадили проти антиукраїнських медійників, зокрема засновника видання "Страна" Ігоря Гужви. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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