Зеленський надав чинності рішенню РНБО про персональні санкції

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №458/2021 опублікований на сайті глави держави.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)”, - йдеться в документі.

У додатку до указу зазначається, що санкції вводяться щодо Калініної Ольги Миколаївни строком на три роки.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 20 серпня ухвалила рішення про застосування персональних санкцій щодо народного депутата Андрія Деркача та інших підсанкційних у США людей. Також санкції впровадили проти антиукраїнських медійників, зокрема засновника видання "Страна" Ігоря Гужви.