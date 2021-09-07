Серед офіційних заходів до Дня Незалежності українцям найбільш сподобався військовий парад, – опитування

Серед офіційних заходів, які відбувалися у день 30-ї річниці Незалежності України, найкраще українці оцінили військовий парад у Києві.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Зазначається, що респонденти найкраще оцінили військовий парад у Києві – 44% (позитивно).

Мініфільм "ДНК України" позитивно оцінили 38% опитуваних, виступ президента Володимира Зеленського на параді – 36%, святковий концерт на стадіоні "Олімпійський" у Києві – 29%.

Водночас, серед респондентів, які бачили ці заходи, найкращі оцінки отримав міні-фільм "ДНК України" – 67%.

Нагадаємо, 2 серпня президент Зеленський презентував 10 основних заходів до Дня Незалежності України.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозувалася на рівні 100 млн грн. Загалом Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень.

План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, модернізацію 6 регіональних аеропортів, розбудову євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.