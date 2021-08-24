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Зеленський заявив про початок повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону

"Не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, науковців, героїв, які перемагали нацизм". 

Зеленський заявив про початок повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону

Україна почне процес повернення поховань видатних українців, які загинули за кордоном. Це гетьмани, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури і науки, сказав президент Володимир Зеленський на відкритті параду з нагоди 30-ої річниці Незалежності.

"Ми будемо повертати не тільки своїх, а і своє. Це історичні і культурні цінності, які за кордоном. Ми не подаруємо жоден камінчик нашої історії. Не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, науковців, героїв, які перемагали нацизм", – заявив президент. 

Зеленський додав, що Україна є молодою країною, але з тисячолітньою історією. 

"Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі-України. З роду засновників, хрестителів. З хороброго роду, мудрого, козацькогою ми не сироти і не знайди. Ми нащадки могутньої країни. Але ми маємо не тільки почуватися відповідно, ми маємо поводитись відповідно", – зазначив президент. 

Президент додав, що нині держава підвищує свою обороноздатність – ДП "Антонов" будує для держави 3 літаки, для армії будують літаки на українських лопатях. Цьогоріч будуються нові танки.

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