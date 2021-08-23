З Кабула в Київ прибув ще один евакуаційний літак, на борту – близько 100 пасажирів (оновлено)

З Кабула 23 серпня вирушив ще один евакуаційний літак України. На його борту перебувало близько 100 пасажирів, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час саміту Кримської платформи.

"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабула. На його борту – близько 100 громадян. І ми разом з тими афганцями, які стикаються із загрозою", – зазначив він.

Оновлення. За даними Flightradar, пасажирський літак Boeing 737-300 авіакомпанії Kam Air вилетів з Кабула близько 10 години за київським часом, здійснив проміжну посадку в місті Мешхед на півночі Ірану і після 21 години прибув в аеропорт "Бориспіль".

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що на борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, у тому числі 27 дітей.

За словами міністра Кулеби, наразі це був останній цивільний літак з Кабула.

"Буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси. Наш літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту до припинення польотів", - написав Кулеба.

Він повідомив, що в Афганістані залишаються ще близько 50 громадян України, які хочуть виїхати. Крім того, Україна отримує прохання про допомогу з евакуацією від інших держав.

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики. Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану вкотре доводить цей принцип конкретними діями", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 громадян нашої та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак це було складно зробити через відсутність безпечного коридору. Серед тих, хто хотів повернутися, були 12 військових. Російська пропаганда поширювала інформацію про те, що Україна їх "покинула". 18 серпня Кулеба спростував інформацію про "кинутих напризволяще українських військових в Афганістані".

18 серпня Україна відправила другий літак, 22 серпня він прибув з Кабула. На ньому були і українці, і іноземці. Літак з 83 пасажирами приземлився в аеропорту "Бориспіль", серед них – 31 українець. Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на евакуацію чекають ще більше 100 українців.