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Шмигаль анонсував підписання меморандуму з дитячою лікарнею Ватикану

"Україна чекала на це 7 років".

Шмигаль анонсував підписання меморандуму з дитячою лікарнею Ватикану
Фото: vatican.mfa.gov

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 23 серпня, зустрівся у Києві з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. Переговори стосувались лікування українських дітей у педіатричній клініці Святого Престолу та призначення послів.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Апостольським нунцієм в Україні нещодавно призначили литовця Вісвальдаса Кульбокаса. Шмигаль заявив, що Україна очікує на його приїзд та зі свого боку робить останні приготування, щоб визначити посла в Витикані (посада вакантна понад два роки).

"Це дасть можливість нам поглибити взаємини між Україною та Ватиканом. Вважаємо, що надзвичайно перспективним напрямом є розширення можливостей співпраці в галузі культури, зокрема щодо встановлення постійних партнерських відносин між музейними установами наших держав", - сказав прем'єр.

Він також повідомив, що Україна і Ватикан вийшли на фінішну пряму в підготовці меморандуму з ватиканською дитячою педіатричною лікарнею "Немовля Ісус" (Ospedale pediatrico Bambino Gesu). Клініка, що розташована в Римі, є власністю Святого Престолу. Це один з найбільших та найсучасніших за технологічним рівнем педіатричних медичних закладів на території Італії.

"У липні Міністерство охорони здоров’я України направило оновлений проект Меморандуму до ватиканської сторони. Сподіваємося, що вже у вересні ми отримаємо його офіційне погодження, аби українські діти нарешті змогли проходити лікування в цій лікарні. Україна чекала на це 7 років", - сказав Шмигаль.

Він також підтвердив запрошення президента України Володимира Зеленського Папі Римському Франциску відвідати Україну. За словами прем'єра, стало б відмінною нагодою відзначити 20-річчя візиту в Україну Івана Павла II.

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