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Папа Римський призначив нового посла в Україні

Нунцієм став литовець Вісвалдас Кулбокас.

Папа Римський призначив нового посла в Україні
Фото: bernardinai.lt

Папа Римський Франциск призначив новим апостольським нунцієм (послом) в Україні литовця Вісвалдаса Кулбокаса, водночас піднісши його до сану архієпископа.

Про це повідомляється на сайті нунціатури.

Кулбокас раніше працював у нунціатурі Ватикану в Кенії на посаді радника. На дипломатичній службі Святого Престолу знаходиться з липня 2004 року. Служив у папських представництвах в Лівані, Нідерландах, Російській Федерації, Кенії та у секції відносин із державами Державного секретаріату.

Володіє англійською, іспанською, італійською, російською та французькою мовами.

Він став шостим апостольським нунцієм в Україні.

Його попередник Клаудіо Ґуджеротті ще у 2020 році перейшов на роботу в Великобританію.

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