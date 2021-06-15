Папа Римський призначив нового посла в Україні

Папа Римський Франциск призначив новим апостольським нунцієм (послом) в Україні литовця Вісвалдаса Кулбокаса, водночас піднісши його до сану архієпископа.

Про це повідомляється на сайті нунціатури.

Кулбокас раніше працював у нунціатурі Ватикану в Кенії на посаді радника. На дипломатичній службі Святого Престолу знаходиться з липня 2004 року. Служив у папських представництвах в Лівані, Нідерландах, Російській Федерації, Кенії та у секції відносин із державами Державного секретаріату.

Володіє англійською, іспанською, італійською, російською та французькою мовами.

Він став шостим апостольським нунцієм в Україні.

Його попередник Клаудіо Ґуджеротті ще у 2020 році перейшов на роботу в Великобританію.