Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
ГоловнаСуспільствоЖиття

Співробітники посольства Британії сфотографувалися у новій формі збірної України

"Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!".

Співробітники посольства Великобританії сфотографувалися у новій формі збірної України з футболу.

Про це повідомила пресслужба посольства у фейсбуці.

"Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!" - йдеться у повідомленні.

Раніше працівники посольства США в Києві також зробили спільне фото у формі збірної України з футболу.

Нагадаємо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!". Ця форма викликала гостру реакцію з боку російських чиновників.

Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також