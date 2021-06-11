"Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!".

Співробітники посольства Великобританії сфотографувалися у новій формі збірної України з футболу.

Про це повідомила пресслужба посольства у фейсбуці.

"Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!" - йдеться у повідомленні.

Раніше працівники посольства США в Києві також зробили спільне фото у формі збірної України з футболу.

Нагадаємо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!". Ця форма викликала гостру реакцію з боку російських чиновників.

Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган.