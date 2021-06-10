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У РФС розкритикували рішення УЄФА з приводу нової форми збірної України на Євро-2020

УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава".

У РФС розкритикували рішення УЄФА з приводу нової форми збірної України на Євро-2020
В'ячеслав Колосков
Фото: championat.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проаналізував нову форму збірної України після запиту Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

З таким рішенням категорично не згоден почесний президент РФС, колишній віцепрезидент ФІФА В'ячеслав Колосков.

"Категорично не згоден з рішенням УЄФА! Що "слава Україні" політичний слоган, що "героям слава". Прибрати друге - це мінімальна поступка, на яку пішла УЄФА, і то після листів РФС. УЄФА створили прецедент, з якого потім годі й вийти", - заявив колишній функціонер в інтерв'ю championat.com.

"Причому тут узагалі ООН? Ми говоримо, що спорт поза політикою, і починаємо приплітати ООН. Давайте потім НАТО включимо, ще когось. Це футбол, у нього грають за правилами. Усе чітко прописано, винаходять якісь норми і регламенти. Ніяких контурів не повинно бути чи слоганів. Позаду мають бути номер і прізвище, а на грудях - знак збірної", - переконаний Колосков.

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