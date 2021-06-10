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УЗ попросила Усика не фотографуватися на залізничних коліях

"Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися".

В АТ "Укрзалізниця" закликали українського боксера Олександра Усика більше не фотографуватися на залізничних коліях.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

"Цього разу відомий боксер Александр Усик / Usyk, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!" - йдеться у повідомленні.

В УЗ закликали відомого боксера більше не порушувати правила, "бути прикладом для своїх шанувальників".

"Щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа. І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, дату поєдинку Усика і Джошуа досі не визначено.

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