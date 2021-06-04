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WBO продовжила термін проведення промоутерських торгів чемпіонського бою Джошуа - Усик

Вона дала ще тиждень на завершення переговорів з командою Усика.

Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: boxingnews24.com
Олександр Усик і Олександр Красюк

3 червня, за рішенням Всесвітньої боксерської організації (WBO), було крайнім терміном проведення промоутерських торгів чемпіонського бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкий вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і українським боксером Олександром Усиком (15-0, 12 КО).

Однак промоутер Джошуа Едді Гірн заявив, що WBO дала ще тиждень на завершення переговорів з командою Усика.

"Власне кажучи, 3 червня вони мали призначити промоутерські торги, але термін продовжили на сім днів, тож у нас є ще тиждень. Мені здається, що ми в ситуації, коли можемо домовитися про бій вже сьогодні. Якщо команда Усика погодиться, то контракт готовий", - цитує Гірна boxingnews24.com.

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