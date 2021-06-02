80 на 20 не на користь українця.

Фото: K2 Promotions Олександр Красюк і Олександр Усик

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився подробицями розподілу гонорарів у потенційних боях українця проти Джо Джойса (12-0, 11 КО) і чемпіона WBA, WBO IBO і IBF Ентоні Джошуа (24 -1, 22 КО).

"Наші американські адвокати писали листи довгі у WBO з аргументами про розподіл гонорарів. Десь місяць тому ми отримали документ, що офіційний розподіл у бою Джо Джойс - Олександр Усик буде 80 на 20. Молодці, зробили свою справу", - заявив Красюк YouTube-каналу Andrey Burenok про бізнес.

"Але сторона Джойса не була згодна, і вони подали апеляцію. У нас було слухання на минулу п'ятницю, потім перенесено на понеділок, а минулої п'ятниці вийшли новини, що поєдинок Джошуа - Ф'юрі не відбудеться.

І в нас виринає нова обставина, що ми повинні битися з Ентоні Джошуа.

І тепер ми вже у зворотній позиції, коли 80 на 20 не на нашу користь", - підкреслив промоутер.

Напередодні промоутер Джошуа і керуючий директор Matchroom Boxing Едді Гірн заявив, що його клієнт відмовиться від пояса WBO, якщо не вдасться укласти угоду з обов'язковим претендентом, яким є Усик, і справа дійде до промоутерських торгів.