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Серія А назвала найкращого гравця сезону-2020/21

Ромелу Лукаку визнано MVP турніру.

Тепер можна й інтерв'ю дати
Фото: EPA/UPG
Тепер можна й інтерв'ю дати

Форвард міланського "Інтера" Ромелу Лукаку став найкращим футболістом сезону в чемпіонаті Італії, повідомляє пресслужба Серії А.

28-річний бельгієць пропустив лише два матчі чемпіонату. У сезоні-2020/21 Серії А Ромелу забив 24 голи і виконав 11 гольових передач.

Варто зазначити, що ліга вручила й інші нагороди.

Найкращий воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан")

Найкращий захисник: Крістіан Ромеро ("Аталанта")

Найкращий півзахисник: Ніколо Барелла ("Інтер")

Найкращий нападник: Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Найкращий гравець до 23 років: Душан Влахович ("Фіорентіна")

За підсумками чемпіонату "Інтер" став чемпіоном, перервавши 9-річну гегемонію "Ювентуса".

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