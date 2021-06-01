Серія А назвала найкращого гравця сезону-2020/21

Фото: EPA/UPG Тепер можна й інтерв'ю дати

Форвард міланського "Інтера" Ромелу Лукаку став найкращим футболістом сезону в чемпіонаті Італії, повідомляє пресслужба Серії А.

28-річний бельгієць пропустив лише два матчі чемпіонату. У сезоні-2020/21 Серії А Ромелу забив 24 голи і виконав 11 гольових передач.

Варто зазначити, що ліга вручила й інші нагороди.

Найкращий воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан")

Найкращий захисник: Крістіан Ромеро ("Аталанта")

Найкращий півзахисник: Ніколо Барелла ("Інтер")

Найкращий нападник: Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Найкращий гравець до 23 років: Душан Влахович ("Фіорентіна")

За підсумками чемпіонату "Інтер" став чемпіоном, перервавши 9-річну гегемонію "Ювентуса".