Серія А назвала найкращого гравця сезону-2020/21

Форвард міланського "Інтера" Ромелу Лукаку став найкращим футболістом сезону в чемпіонаті Італії, повідомляє пресслужба Серії А.
28-річний бельгієць пропустив лише два матчі чемпіонату. У сезоні-2020/21 Серії А Ромелу забив 24 голи і виконав 11 гольових передач.
Варто зазначити, що ліга вручила й інші нагороди.
Найкращий воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан")
Найкращий захисник: Крістіан Ромеро ("Аталанта")
Найкращий півзахисник: Ніколо Барелла ("Інтер")
Найкращий нападник: Кріштіану Роналду ("Ювентус")
Найкращий гравець до 23 років: Душан Влахович ("Фіорентіна")
За підсумками чемпіонату "Інтер" став чемпіоном, перервавши 9-річну гегемонію "Ювентуса".