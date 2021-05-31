Нападнику "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду загрожує судовий позов через скляну альтанку на даху його португальського пентхауса вартістю 6,5 млн фунтів, повідомляє record.pt.

Фото: record.pt Роналду займає 13-й поверх цього розкішного будинку на Руа Кастільо, а також має пентхаус, у якому він зробив "маркізу".

Архітектор лісабонського багатоквартирного будинку Хосе Матеуш пообіцяв подати на футбольну зірку до суду, якщо він не прибере альтанку.

"Захоплення і повагу до Кріштіану Роналду, прекрасного спортсмена і зразка всього того, на чому я багато разів наголошував своїм дітям і учням, було зруйновано.

Я не збираюся спостерігати за відсутністю поваги до нашої роботи, нашої архітектури без згоди архітекторів, сусідів і без схвалення проєкту муніципальною палатою Лісабона", - заявив архітектор.

"Я був шокований і здивований, коли побачив, що побудовано на даху будівлі. Будинок тепер порушує обмеження максимальної висоти. Я буду боротися з цим до кінця. Є права авторів, є правова база, і все це потрібно поважати. Я не думаю, що це буде необхідно, але якщо цю споруду не знесуть, я, очевидно, звернуся до суду з цього приводу", - зазначив Матеуш.

Додамо, що відділ містобудування португальської столиці оголосив, що проводить розслідування.