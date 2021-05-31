Нападнику "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду загрожує судовий позов через скляну альтанку на даху його португальського пентхауса вартістю 6,5 млн фунтів, повідомляє record.pt.
Архітектор лісабонського багатоквартирного будинку Хосе Матеуш пообіцяв подати на футбольну зірку до суду, якщо він не прибере альтанку.
"Захоплення і повагу до Кріштіану Роналду, прекрасного спортсмена і зразка всього того, на чому я багато разів наголошував своїм дітям і учням, було зруйновано.
Я не збираюся спостерігати за відсутністю поваги до нашої роботи, нашої архітектури без згоди архітекторів, сусідів і без схвалення проєкту муніципальною палатою Лісабона", - заявив архітектор.
"Я був шокований і здивований, коли побачив, що побудовано на даху будівлі. Будинок тепер порушує обмеження максимальної висоти. Я буду боротися з цим до кінця. Є права авторів, є правова база, і все це потрібно поважати. Я не думаю, що це буде необхідно, але якщо цю споруду не знесуть, я, очевидно, звернуся до суду з цього приводу", - зазначив Матеуш.
Додамо, що відділ містобудування португальської столиці оголосив, що проводить розслідування.