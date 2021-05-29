"Ювентус" оголосив ім'я нового головного тренера

Фото: ФК "Ювентус" Массіміліано Аллегрі

"Ювентус" на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Массіміліано Аллегрі на пост головного тренера команди.

53-річний італійський фахівець уклав контракт з туринським клубом, терміни і фінансові деталі якого не розголошуються.

Відзначимо, що Аллегрі замінив Андреа Пірло, який покинув Bianconerri після 11 місяців роботи. У сезоні-2020/21 "Ювентус" зайняв четверте місце в чемпіонаті Італії, виграв Кубок Італії, а в Лізі чемпіонів завершив боротьбу після 1/8 фіналу, програвши "Порту".

Нагадаємо, Аллегрі тренував "Ювентус" з 2014 по 2019 рік. За цей час він виграв з командою 11 трофеїв, включаючи 5 титулів чемпіона Італії. Після відходу з "Ювентуса" перебував у відпустці.