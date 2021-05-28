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Друга ракетка світу оновила історичний рекорд в жіночому спорті за річним доходом

Наомі Осака успішна не тільки на тенісному корті..

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Друга ракетка світу оновила історичний рекорд в жіночому спорті за річним доходом
Наомі Осака
Фото: EPA/UPG

Колишня перша ракетка світу в жіночому одиночному розряді Наомі Осака (№2 WTA) встановила новий історичний рекорд жіночого спорту, заробивши за останні 12 місяців 55,2 млн доларів, повідомляє Sportico.

При цьому переможниця чотирьох турнірів "Великого шолома" тільки 5,2 млн дол. виручила за рахунок призових на тенісних турнірах. Решту півсотні мільйонів вона отримала в якості спонсорських виплат.

Наомі співпрацює з брендами одягу Levi's і Louis Vuitton, а також годин - Tag Heuer. Крім іншого, її щорічні гонорари від Nike складають восьмизначну цифру.

У світовому спорті більше японки за рахунок спонсорів отримують тільки троє: тенісист Роджер Федерер, баскетболіст ЛеБрон Джеймс і гольфіст Тайгер Вудс.

До травня поточного року рекордною сумою в історії жіночого спорту також володіла Осака, яка роком раніше заробила 37 млн дол.

Нагадаємо, 23-річна Наомі катапультувалися в світовий центр уваги в 2018 році завдяки своєю незабутньої перемозі на US Open над Сереною Вільямс. І підкріпила свій успіх чотирма місяцями пізніше другим виграним турніром "Великого шолома" - Australian Open, ставши першою в історії японської тенісисткою, яка перемагала на цьому турнірі в одиночному розряді.

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