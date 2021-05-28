Ребров може повернутися в "Тоттенгем"

Для лондонського клубу пріоритетно повернути на посаду тренера Маурісіо Почеттіно, але якщо переговори ні до чого не приведуть, то The Spurs розглянуть варіант із Ребровим.

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров, перебування біля керма Fradi котрого, за словами президента клубу Габора Кубатова, добігає кінця, є одним з кандидатів на посаду головного тренера "Тоттенгема".

За інформацією Tuttomercatoweb, "шпори" розглядають українського фахівця як альтернативний варіант.

Для лондонського клубу пріоритетно повернути на цю посаду Маурісіо Почеттіно, але якщо переговори ні до чого не приведуть, то The Spurs розглянуть варіант із Ребровим.

Нагадаємо, що як гравець Ребров провів два сезони на "Вайт Харт Лейн" - з 2000 по 2002 рік, 59 ігор, у яких забив 10 голів.

У минулому сезоні "Тоттенгем" посів сьоме місце, що забезпечило команді участь у новому турнірі - Лізі конференцій.