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Агуеро поставив жирну крапку в матчі проти "Евертона" й у своїй блискучій кар'єрі за "Манчестер Сіті" в АПЛ

"Містяни" по-чемпіонськи завершили сезон в АПЛ.

Серхіо Агуеро
Фото: EPA/UPG
Серхіо Агуеро

У підсумковому турі Англійської прем'єр-ліги чемпіон "Манчестер Сіті" розтрощив у рідних стінах "Евертон" - 5:0.

Зазначимо, це був останній матч у чемпіонаті за "містян" форварда Серхіо Агуеро. І символічно, що саме аргентинець став одним із героїв цього поєдинку.

Вийшовши на поле на останні пів години за рахунку 3:0, він зробив дубль.

У кар'єрі Серхіо за "МанСіті" залишається підсумковий матч, який пройде 29 травня в рамках фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що суперник підопічних Хосепа Гвардіоли по матчу в Порту лондонський "Челсі" лише завдяки осічці "Лестера" в домашньому поєдинку проти "Тоттенгема" (2:4) зміг фінішувати на четвертому місці в турнірній таблиці.

Свій же поєдинок команда Томаса Тухель програла в Бірмінгемі "Астон Віллі" - 1:2.

Додамо, що бронзовим призером став торішній тріумфатор першості "Ліверпуль".

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