Україна з 12 медалями утримує третє місце в медальному заліку Чемпіонату Європи з водних видів спорту

Михайло Романчук, вигравши дистанцію 1500 метрів вільним стилем, приніс збірній Україні шосту золоту медаль Чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить у Будапешті.
Усього в скарбничці нашої команди 12 медалей, і в загальному заліку Україна посідає третє місце, поступаючись лише італійцям і росіянам.
Медальний залік.
- 1. Росія - 17 - золото, 5 - срібло, 9 - бронза (31)
- 2. Італія - 6-11-13 (30)
- 3. УКРАЇНА - 6-4-2 (12)
- 4. Велика Британія - 5-8-3 (16)
- 5. Німеччина - 5-2-4 (11)
- 6. Нідерланди - 4-4-1 (9)
- 7. Угорщина - 3-3-3 (9)
- 8. Франція - 2-3-3 (8)
- 9. Іспанія - 1-4-2 (7)
- 10. Греція - 1-2-2 (5)
- 11. Румунія - 1-1-0 (2)
- 12. Швеція - 1-0-3 (4)
- 13. Чехія - 1-0-0 (1)
- 14. Швейцарія - 0-2-0 (2)
- 15-16. Білорусь, Австрія - 0-1-2 (3)
- 17-18. Польща, Данія - 0-1-0 (1)
- 19-20. Литва, Ізраїль - 0-0-1 (1)