Україна з 12 медалями утримує третє місце в медальному заліку Чемпіонату Європи з водних видів спорту

Михайло Романчук, вигравши дистанцію 1500 метрів вільним стилем, приніс збірній Україні шосту золоту медаль Чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить у Будапешті.

Усього в скарбничці нашої команди 12 медалей, і в загальному заліку Україна посідає третє місце, поступаючись лише італійцям і росіянам.

Медальний залік.