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Україна з 12 медалями утримує третє місце в медальному заліку Чемпіонату Європи з водних видів спорту

У нашій скарбничці 6 золотих медалей.

Михайло Романчук, вигравши дистанцію 1500 метрів вільним стилем, приніс збірній Україні шосту золоту медаль Чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить у Будапешті.

Усього в скарбничці нашої команди 12 медалей, і в загальному заліку Україна посідає третє місце, поступаючись лише італійцям і росіянам.

Медальний залік.

  • 1. Росія - 17 - золото, 5 - срібло, 9 - бронза (31)
  • 2. Італія - 6-11-13 (30)
  • 3. УКРАЇНА - 6-4-2 (12)
  • 4. Велика Британія - 5-8-3 (16)
  • 5. Німеччина - 5-2-4 (11)
  • 6. Нідерланди - 4-4-1 (9)
  • 7. Угорщина - 3-3-3 (9)
  • 8. Франція - 2-3-3 (8)
  • 9. Іспанія - 1-4-2 (7)
  • 10. Греція - 1-2-2 (5)
  • 11. Румунія - 1-1-0 (2)
  • 12. Швеція - 1-0-3 (4)
  • 13. Чехія - 1-0-0 (1)
  • 14. Швейцарія - 0-2-0 (2)
  • 15-16. Білорусь, Австрія - 0-1-2 (3)
  • 17-18. Польща, Данія - 0-1-0 (1)
  • 19-20. Литва, Ізраїль - 0-0-1 (1)
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