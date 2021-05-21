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Хачеріді подає в суд позов проти "Динамо-Брест" на $1 млн

Українець вимагає компенсацію.

Хачеріді подає в суд позов проти "Динамо-Брест" на $1 млн
Євген Хачеріді
Фото: ФК "Динамо-Брест"

Колишній клуб Євгена Хачеріді "Динамо-Брест", до сих пір не виплатив компенсацію в розмірі 1 млн дол. ексзахиснику збірної України за дострокове розірвання контракту, повідомляє sport.ua.

Угода з "Динамо-Брест" у Хачеріді діяла до кінця 2021 року, проте в зимове міжсезоння контракт з футболістом був розірваний достроково після того, як білоруський клуб оголосив про зміну керівництва і скорочення бюджету.

Попередній власник Олександр Зайцев покинув колектив, і "Динамо-Брест" офіційно перейшов під державне управління, помінявши форму власності.

При цьому борги із зарплати Хачеріді клуб закрив, інакше команда просто не отримала б ліцензію на участь в національному чемпіонаті. Сторона українського футболіста наполягає на виплаті ще компенсації.

Якщо нове керівництво клубу відмовиться виконувати ці умови, справа буде розглядатися в суді, аж до подачі документів в CAS.

У минулому сезоні в чемпіонаті Білорусі Хачеріді зіграв 20 матчів у складі "Динамо-Брест".

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