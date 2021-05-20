Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
ГоловнаСпорт

До Залу слави Англійської прем'єр-ліги включено першого гравця "Ліверпуля"

Джеррард став 7-м футболістом, удостоєним такої честі.

Стівен Джеррард
Фото: premierleague.com
Стівен Джеррард

Легендарного екскапітана "Ліверпуля" Стівена Джеррарда включили в Зал слави Англійської прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

40-річний нинішній наставник "Глазго Рейнджерс" приєднався до Алана Ширера, Тьєррі Анрі, Еріка Кантона, Роя Кіна, Френка Лемпарда і Денніса Бергкампа, яких раніше удостоїли такої честі.

Джеррард провів за 16 сезонів 504 матчі в Прем'єр-лізі, забивши 120 голів і віддавши 92 асисти у футболці "Ліверпуля".

Він жодного разу не став чемпіоном Англії, але разом з "червоними" двічі виграв Кубок Англії і по разу Лігу чемпіонів і Кубок УЄФА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також