До Залу слави Англійської прем'єр-ліги включено першого гравця "Ліверпуля"

Фото: premierleague.com Стівен Джеррард

Легендарного екскапітана "Ліверпуля" Стівена Джеррарда включили в Зал слави Англійської прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

40-річний нинішній наставник "Глазго Рейнджерс" приєднався до Алана Ширера, Тьєррі Анрі, Еріка Кантона, Роя Кіна, Френка Лемпарда і Денніса Бергкампа, яких раніше удостоїли такої честі.

Джеррард провів за 16 сезонів 504 матчі в Прем'єр-лізі, забивши 120 голів і віддавши 92 асисти у футболці "Ліверпуля".

Він жодного разу не став чемпіоном Англії, але разом з "червоними" двічі виграв Кубок Англії і по разу Лігу чемпіонів і Кубок УЄФА.