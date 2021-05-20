Буффон у своєму останньому сезоні за "Ювентус" установив рекорд Кубка Італії

Фото: EPA/UPG Джанлуїджі Буффон

Напередодні "Ювентус" обіграв "Аталанту" (2:1) і рекордно - учотирнадцяте - виграв Кубок Італії.

Головний тренер туринців Андреа Пірло довірив місце у воротах легендарному Джанлуїджі Буффону, для якого цей сезон є останнім у футболці "Ювентуса".

Для 43-річного італійця перемога в Кубку Італії стала шостою в кар'єрі, що є рекордом турніру. Буффон вперше підняв кубок Італії над головою 1999 року в складі "Парми", а потім 2015, 2016 2017, 2018 і 2021-го він перемагав у складі "Ювентуса".

6 - Gianluigi Buffon ha ora vinto sei volte la Coppa Italia (una con il Parma e cinque con la Juventus), nessun giocatore conta più successi nella competizione. Leggenda.#TIMVISIONCUP #AtalantaJuve pic.twitter.com/XS12JHZGC9 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 19, 2021

Зазначимо, що Джанлуїджі перемагав у цьому турнірі в трьох різних десятиліттях.