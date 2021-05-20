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Буффон у своєму останньому сезоні за "Ювентус" установив рекорд Кубка Італії

"Стара синьйора" виграла кубок.

Джанлуїджі Буффон
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Буффон

Напередодні "Ювентус" обіграв "Аталанту" (2:1) і рекордно - учотирнадцяте - виграв Кубок Італії.

Головний тренер туринців Андреа Пірло довірив місце у воротах легендарному Джанлуїджі Буффону, для якого цей сезон є останнім у футболці "Ювентуса".

Для 43-річного італійця перемога в Кубку Італії стала шостою в кар'єрі, що є рекордом турніру. Буффон вперше підняв кубок Італії над головою 1999 року в складі "Парми", а потім 2015, 2016 2017, 2018 і 2021-го він перемагав у складі "Ювентуса".

Зазначимо, що Джанлуїджі перемагав у цьому турнірі в трьох різних десятиліттях.

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