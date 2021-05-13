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Буффон установив черговий рекорд Серії А

Джанлуїджі, як і раніше, перебуває в прекрасній формі.

У рамках 36-го туру Серії А у виїзному матчі проти "Сассуоло" активну участь у перемозі "Старої синьйори" (3:1) взяв голкіпер Bianconeri Джанлуїджі Буффон, з якого і почалася переможна хода гостей.

Джанлуїджі Буффон
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Буффон

За рівного рахунку (0:0) на 18-й хвилині Gigi відбив пенальті від Доменіко Берарді.

Таким чином, Буффон установив новий рекорд Серії А. У віці 43 років, 3 місяців і 14 днів він став найстаршим воротарем в історії турніру, який відбив пенальті.

Раніше повідомляли, що в матчі проти "Сассуоло" Кріштіану Роналду і Пауло Дібала забили свої соті м'ячі за "Ювентус".

Нагадаємо, Буффон оголосив, що йде з "Ювентуса" в кінці сезону.

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