Буффон установив черговий рекорд Серії А

У рамках 36-го туру Серії А у виїзному матчі проти "Сассуоло" активну участь у перемозі "Старої синьйори" (3:1) взяв голкіпер Bianconeri Джанлуїджі Буффон, з якого і почалася переможна хода гостей.
За рівного рахунку (0:0) на 18-й хвилині Gigi відбив пенальті від Доменіко Берарді.
Таким чином, Буффон установив новий рекорд Серії А. У віці 43 років, 3 місяців і 14 днів він став найстаршим воротарем в історії турніру, який відбив пенальті.
43 - All'età di 43 anni, Gianluigi #Buffon è il portiere più anziano ad aver parato un rigore in Serie A. Eroico.#SassuoloJuve #SassuoloJuventus #SerieA— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021
Раніше повідомляли, що в матчі проти "Сассуоло" Кріштіану Роналду і Пауло Дібала забили свої соті м'ячі за "Ювентус".
Нагадаємо, Буффон оголосив, що йде з "Ювентуса" в кінці сезону.