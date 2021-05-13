Головний тренер "Баварії" може очолити "Барселону"

Представники "блаугранас" провели переговори з Фліком, щоб обговорити потенційне призначення влітку.

Головний тренер "Баварії" Ганс-Дітер Флік, який гарантовано покине мюнхенський клуб після закінчення сезону, може очолити "Барселону", повідомляє ESPN.

Представники "блаугранас" провели переговори з Фліком, щоб обговорити потенційне призначення влітку. Однак фахівець уже має конкретну пропозицію від Німецького футбольного союзу очолити Бундестім, тому не поспішає приставати на умови "Барселони".

Варто зазначити, що нинішній наставник каталонців Рональд Куман, ймовірно, покине клуб через незадовільні результати.

Після вчорашньої перемоги "Атлетіко" над "Реалом Сосьєдад" (2:1), за два тури до фінішу чемпіонату, каталонці відстають від "матрацників" уже на 4 очки. Очевидно, чемпіонська гонка для "Барселони" закінчилася.