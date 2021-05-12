Гвардіола скоротив відставання від Луческу і відірвався від Лобановського за числом трофеїв

Напередодні "Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії після поразки "Манчестера Юнайтед" у домашньому матчі проти "Лестера" - 1:2.
Для Хосепа Гвардіоли цей трофей виявився 31-м у кар'єрі головного тренера.
14 трофеїв 50-річний каталонець виграв із "Барселоною", потім його трудова діяльність продовжилася в "Баварії", з якою він узяв 7 трофеїв.
У "Манчестері Сіті" Гвардіола з 1 липня 2016 року. За 5 років виграв з "містянами" 10 трофеїв.
Pep Guardiola as first team coach:— The Pep (@GuardiolaTweets) May 11, 2021
3 🏆🇪🇸 La Liga
3 🏆🇪🇸 Supercopa
2 🏆🇪🇸 Copa del Rey
3 🏆🇩🇪 Bundesliga
2 🏆🇩🇪 DFB-Pokal
4 🏆🏴 League Cup
3 🏆🏴 Premier League
2 🏆🏴 Community Shield
1 🏆 🏴 FA Cup
3 🏆 CCW Cup
3 🏆 Super Cup
2 🏆 UCL
31 titles as first team coach #Pep pic.twitter.com/M43zvW0ykH
За числом трофеїв Гвардіола закріпився на третьому місці в історії - попереду тільки Мірча Луческу (34, з урахуванням УПЛ-2020/21) і Алекс Фергюсон (49).
Entrenadores con más títulos oficiales en TODA la historia del fútbol profesional:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 11, 2021
4️⃣9️⃣ Alex Ferguson 🏴 (en 39 años de carrera).
3️⃣3️⃣ Mircea Lucescu 🇷🇴 (en 40 años de carrera).
3️⃣1️⃣ PEP GUARDIOLA 🇪🇸 (en 👀12😵años de carrera).
2️⃣9️⃣ Valery Lobanovsky 🇺🇦 (en 42 años de carrera). pic.twitter.com/qKudtwO83A
Уже завтра "Містер" зробить хід у відповідь: "Динамо" зіграє із "Зорею" у фіналі Кубка України.
Але все одно цього сезону останнє слово за Гвардіолою: 29 травня в Стамбулі у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться два англійські клуби - "Манчестер Сіті" і "Челсі".