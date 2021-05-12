Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
ГоловнаСпорт

Гвардіола скоротив відставання від Луческу і відірвався від Лобановського за числом трофеїв

Напередодні "МанСіті" став переможцем АПЛ.

Напередодні "Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії після поразки "Манчестера Юнайтед" у домашньому матчі проти "Лестера" - 1:2.

Для Хосепа Гвардіоли цей трофей виявився 31-м у кар'єрі головного тренера.

Хосеп Гвардіола
Фото: twitter.com/OptaJoe
Хосеп Гвардіола

14 трофеїв 50-річний каталонець виграв із "Барселоною", потім його трудова діяльність продовжилася в "Баварії", з якою він узяв 7 трофеїв.

У "Манчестері Сіті" Гвардіола з 1 липня 2016 року. За 5 років виграв з "містянами" 10 трофеїв.

За числом трофеїв Гвардіола закріпився на третьому місці в історії - попереду тільки Мірча Луческу (34, з урахуванням УПЛ-2020/21) і Алекс Фергюсон (49).

Уже завтра "Містер" зробить хід у відповідь: "Динамо" зіграє із "Зорею" у фіналі Кубка України.

Але все одно цього сезону останнє слово за Гвардіолою: 29 травня в Стамбулі у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться два англійські клуби - "Манчестер Сіті" і "Челсі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також