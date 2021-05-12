Фото: ФК "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко

У виносному матчі 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Лестер" і поступився - 1:2.

Ця поразка "червоних дияволів" на "Олд Траффорд" дозволило їх землякам з "Сіті" достроково стати тріумфаторами АПЛ - за три тури до фінішу чемпіонату розрив між цими двома клубами склав 10 очок.

Це сьомий чемпіонський титул АПЛ для "Манчестер Сіті" і третій за останні чотири роки.

У складі "містян" черговий трофей виграв і Олександр Зінченко, для якого ця нагорода стала вже 9-й в футболці МС.

Українець тричі завойовував "золото" Прем'єр-ліги, по одному разу - Кубок і Суперкубок Англії, а також чотири рази - Кубок Ліги.

Перший матч в ранзі переможця АПЛ сезону-2020/21 підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють 14 травня. Чемпіонський коридор випав спорудити футболістам "Ньюкасла".