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"Ференцварош" Реброва завершив золотий сезон двома рекордами, але українець не впевнений у своєму майбутньому в команді

Керівництво Fradi не поспішає продовжувати контракт із Ребровим.

Сергій Ребров
Фото: fradi.hu
Сергій Ребров

В останньому турі чемпіонату Угорщини "Ференцварош" Сергія Реброва, який раніше забезпечив собі звання чемпіона, обіграв "Гонвед" - 2:1.

Команда завершила чемпіонат з 78 очками, побивши рекорд за набраними очками для 12 команд і 33 турів.

При цьому Fradi в цьому сезоні пропустила лише 22 м'ячі, що теж є рекордом.

Крім того, наставник столичного клубу виграв індивідуальну нагороду - за результатами голосування представників клубів, Реброва визнано найкращим тренером сезону.

Водночас керівництво "Ференцвароша" не поспішає продовжувати контракт з українським фахівцем.

"За останній місяць зі мною ніхто з керівництва клубу не розмовляв. Мені потрібно розуміти, що відбувається. Зараз я думаю не про прекрасні моменти цього сезону, а про своє майбутнє. Це незвичайна, ненормальна ситуація", - цитує Реброва ulloi129.hu.

Варто додати, що у Реброва ще рік контракту з "Ференцварошем".

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