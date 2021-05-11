Минулого вікенду завершився чемпіонат Української прем'єр-ліги.

Зокрема, "Шахтар" свій останній матч виграв у "Інгульця" (1:0), що дозволило донецькому клубу завоювати срібні медалі.

Це був останній матч Луїша Каштру на посаді головного тренера. 59-річний португальський фахівець оголосив про свою відставку.

"Шахтар" цього сезону не зміг виграти жоден турнір уперше за 13 років.

Каштру очолював "Шахтар" з липня 2019 року. Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України сезону-2019/2020 і тоді ж дійшли до півфіналу Ліги Європи.

Перемога над "Інгульцем" стала 51-ю для "Шахтаря" під керівництвом Каштру в усіх турнірах: 42 перемоги "гірники" здобули в чемпіонаті України, 3 - в Лізі чемпіонів ("Аталанта" і двічі "Реал"), 6 - у Лізі Європи ("Бенфіка", "Базель" і двічі - "Вольфсбург" і "Маккабі").

Фото: ФК "Шахтар"

Додамо, що "Шахтар" добирався на НСК "Олімпійський" у ретроавтобусі ЛАЗ-697М "Турист" 1973 року випуску.

Акція приурочена до 85-ліття донецького клубу.

Зазначимо, що перший офіційний матч "помаранчево-чорні" провели 24 травня 1936 року. Саме ця дата вважається днем народження клубу.

Фото: ФК "Шахтар"

"На такому ж транспорті "Шахтар" пересувався в 1970-х роках. Автобус в ідеальному стані і спеціально дообладнаний для футбольної команди, а на його кузов нанесено ретростилістику того часу", - йдеться у заяві пресслужби клубу.