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Каштру приїхав на свій останній поєдинок біля керма "Шахтаря" на ретроавтобусі

Португалець свій останній матч із "гірниками" виграв у."Інгульця".

Каштру приїхав на свій останній поєдинок біля керма "Шахтаря" на ретроавтобусі
Луїш Каштру
Фото: ФК "Шахтар"

Минулого вікенду завершився чемпіонат Української прем'єр-ліги.

Зокрема, "Шахтар" свій останній матч виграв у "Інгульця" (1:0), що дозволило донецькому клубу завоювати срібні медалі.

Це був останній матч Луїша Каштру на посаді головного тренера. 59-річний португальський фахівець оголосив про свою відставку.

"Шахтар" цього сезону не зміг виграти жоден турнір уперше за 13 років.

Каштру очолював "Шахтар" з липня 2019 року. Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України сезону-2019/2020 і тоді ж дійшли до півфіналу Ліги Європи.

Перемога над "Інгульцем" стала 51-ю для "Шахтаря" під керівництвом Каштру в усіх турнірах: 42 перемоги "гірники" здобули в чемпіонаті України, 3 - в Лізі чемпіонів ("Аталанта" і двічі "Реал"), 6 - у Лізі Європи ("Бенфіка", "Базель" і двічі - "Вольфсбург" і "Маккабі").

Фото: ФК "Шахтар"

Додамо, що "Шахтар" добирався на НСК "Олімпійський" у ретроавтобусі ЛАЗ-697М "Турист" 1973 року випуску.

Акція приурочена до 85-ліття донецького клубу.

Зазначимо, що перший офіційний матч "помаранчево-чорні" провели 24 травня 1936 року. Саме ця дата вважається днем народження клубу.

Фото: ФК "Шахтар"

"На такому ж транспорті "Шахтар" пересувався в 1970-х роках. Автобус в ідеальному стані і спеціально дообладнаний для футбольної команди, а на його кузов нанесено ретростилістику того часу", - йдеться у заяві пресслужби клубу.

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