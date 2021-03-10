У "Шахтарі" категорично спростували інформацію про можливе призначення Аллегрі

Директор селекційного департаменту "Шахтаря" Жозе Боту спростував інформацію про те, що клуб почав переговори з колишнім тренером "Ювентуса" і "Мілана" Массиміліано Аллегрі. За його словами, "Шахтар" не має претензій до роботи Луїшу Каштру.

"Переговори з Аллегрі? Це неправда. Ми ні з ким не контактували і задоволені Луїшем Каштру", - цитує Боту retesport.it.

"Аллегрі - відмінний тренер, але "Шахтар" уже роками шукає наставників з більш атакувальними стилями гри, а не тим, який є в нього", - зазначив функціонер.

Раніше журналіст Олег Ящук повідомляв: якщо "Шахтар" домовиться про співпрацю з Аллегрі, то італієць очолить "гірників" уже влітку.

Аллегрі поза тренерською роботою після відставки з "Ювентуса" в травні 2019 року. Разом з "б'янконері" він п'ять разів поспіль вигравав Серію А і двічі виводив команду у фінал Ліги чемпіонів.

Контракт нинішнього наставника "Шахтаря" Каштру розрахований до кінця сезону. Португалець тренує "гірників" із 2019 року.

Завтра "Шахтар" в Римі зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти команди ще одного колишнього головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки - "Роми". Початок о 22:00.