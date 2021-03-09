Помер легендарний півзахисник "Карпат" Роман Покора

У 1969 році він сенсаційно виграв з львів'янами Кубок СРСР.

Вчора на 74-му році життя помер легендарний півзахисник львівських "Карпат" Роман Покора, повідомляє sportarena.com.

Покора виступав за "Карпати" протягом семи років (1966-1973), забивши 11 голів в 191 матчі за клуб. У 1969 році гравець феєрично виграв Кубок СРСР у складі "зелено-білих".

Завершивши кар'єру футболіста, Покора тренував "Волинь", "Олександрію", "Скалу", "Полісся", вінницьку "Ниву", "Миколаїв", "Енергетик" і "Геліос".

В останні роки життя у Покори були проблеми зі здоров'ям. Помер колишній футболіст і тренер в лікарні.