Тандем Кейн-Сон яскраво проявив себе цього чемпіонату.

Фото: EPA/UPG Сон Хин Мін і Гаррі Кейн

У рамках 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги в лондонському дербі "Тоттенгем" обіграв "Крістал Пелас" - 4:1 і обійшов "Ліверпуль" у турнірній таблиці, посівши сьоме місце.

Дубль у цьому матчі оформив Гаррі Кейн. Один гол форвард забив із точної передачі Сон Хин Міна.

У сезоні-2020/21 Кейн і Сон 14 разів асистували один одному.

Футболісти встановили новий рекорд АПЛ за цим показником. Раніше найкращою зв'язкою були Алан Ширер і Кріс Саттон у "Блекберні" в сезоні-1994/95. На їхньому рахунку було 13 асистів один одному.