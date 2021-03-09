У рамках 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги в лондонському дербі "Тоттенгем" обіграв "Крістал Пелас" - 4:1 і обійшов "Ліверпуль" у турнірній таблиці, посівши сьоме місце.
Дубль у цьому матчі оформив Гаррі Кейн. Один гол форвард забив із точної передачі Сон Хин Міна.
У сезоні-2020/21 Кейн і Сон 14 разів асистували один одному.
Футболісти встановили новий рекорд АПЛ за цим показником. Раніше найкращою зв'язкою були Алан Ширер і Кріс Саттон у "Блекберні" в сезоні-1994/95. На їхньому рахунку було 13 асистів один одному.
14 - Harry Kane and Son Heung-Min have now assisted one another for 14 Premier League goals this season, breaking Alan Shearer and Chris Sutton's all-time record of 13 set in 1994-95 for Blackburn. Telepathy. pic.twitter.com/rewuUwCxPG— OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2021