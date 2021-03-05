Дворазовий чемпіон Росії очолив збірну України з хокею

Вадим Шахрайчук в якості тренера брав "срібло" чемпіонатів України та Румунії.

Вадима Шахрайчука обрано головним тренером чоловічої збірної України з хокею, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Костянтин Сімчук став його помічником. Таке рішення було прийнято під час засідання Ради Федерації хокею України.

Таким чином, 46-річний Шахрійчук став 14-м в історії головним тренером збірної України з хокею.

Прославлений український центральний нападаючий свій хокейний шлях починав у київських школах "Крижинка" та "Сокіл". Після закінчення школи Шахрайчук спочатку грав в ШВСМ, де працював Олександр Сеуканд, а потім вже і в першій команді "Сокола".

Пограв Шахрайчук і за кордоном. Зокрема, він грав за російськи клуби. А з ярославським "Локомотивом" і московським "Динамо" Шахрайчук двічі ставав чемпіоном Росії.

У складі національної збірної України провів 83 матчі (35 голів, 59 передач).

На даний момент він є головним тренером румунського клубу "Дунеря", тому роботу в збірній України Шахрайчук буде поєднувати з клубною роботою.