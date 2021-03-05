Фото: EPA/UPG "Ліверпуль"

У заключному матчі 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Енфілді" зустрілися два сусіда по турнірній таблиці - "Ліверпуль" і "Челсі".

Зустріч завершилася перемогою "Челсі" - 1:0, що дозволило підопічним Томаса Тухеля набрати 47 очок і увійти в топ-4.

У свою чергу, "Ліверпуль" зазнав п'ятої поразки поспіль на своєму полі і тим самим переписав два не зовсім приємних досягненя.

"Ліверпуль" вперше в своїй історії програв п'ять домашніх ігор поспіль, а також став першим чинним чемпіоном вищого англійського дивізіону, який програв п'ять домашніх матчів поспіль.

5 - Liverpool have lost five consecutive home games (league and all comps) for the first time in their history, while they're also the first reigning English top-flight champion to lose five home league games in a row. Nosedive. pic.twitter.com/Rg25S3pmC0 — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021

До цього подопічні Юргена Клоппа програли "Бернлі" і "Брайтону" з однаковим рахунком - 0:1, "МанСіті" (1:4), а також "Евертону" (0:2).

У новому 2021 році "червоні" набрали всього 11 очок в АПЛ. Менше пунктів записали на свій рахунок лише "Вест Бромвіч" (9), "Ньюкасл" (7) і "Саутгемптон" (4).

10 - Liverpool have earned just 10 points from 11 Premier League games in 2021, with only West Brom (nine), Newcastle (seven) and Southampton (four) picking up fewer points since the turn of the year. Struggle. pic.twitter.com/6Zr36uOnJ8 — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021

Що стосується досягнень "Челсі" при новому наставнику, то "пенсіонери" пропустили лише два голи в 10 іграх у всіх змаганнях при Тухелє, що відповідає такому ж результату, як і після 10 стартових іграх при Жозе Моуріньо. Примітно, що десята гра обох менеджерів була перемогою над "Ліверпулем" з рахунком 1:0.