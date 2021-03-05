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"Ліверпуль" в матчі АПЛ проти "Челсі" встановив два антирекорди

Падіння "червоних" триває.

&quot;Ліверпуль&quot;
Фото: EPA/UPG
"Ліверпуль"

У заключному матчі 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Енфілді" зустрілися два сусіда по турнірній таблиці - "Ліверпуль" і "Челсі".

Зустріч завершилася перемогою "Челсі" - 1:0, що дозволило підопічним Томаса Тухеля набрати 47 очок і увійти в топ-4.

У свою чергу, "Ліверпуль" зазнав п'ятої поразки поспіль на своєму полі і тим самим переписав два не зовсім приємних досягненя.

"Ліверпуль" вперше в своїй історії програв п'ять домашніх ігор поспіль, а також став першим чинним чемпіоном вищого англійського дивізіону, який програв п'ять домашніх матчів поспіль.

До цього подопічні Юргена Клоппа програли "Бернлі" і "Брайтону" з однаковим рахунком - 0:1, "МанСіті" (1:4), а також "Евертону" (0:2).

У новому 2021 році "червоні" набрали всього 11 очок в АПЛ. Менше пунктів записали на свій рахунок лише "Вест Бромвіч" (9), "Ньюкасл" (7) і "Саутгемптон" (4).

Що стосується досягнень "Челсі" при новому наставнику, то "пенсіонери" пропустили лише два голи в 10 іграх у всіх змаганнях при Тухелє, що відповідає такому ж результату, як і після 10 стартових іграх при Жозе Моуріньо. Примітно, що десята гра обох менеджерів була перемогою над "Ліверпулем" з рахунком 1:0.

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