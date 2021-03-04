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"Динамо" лише в серії пенальті переграло "Колос" і вийшло в півфінал Кубка України

Киянам довелося напружитися.

"Динамо" лише в серії пенальті переграло "Колос" і вийшло в півфінал Кубка України
Фото: dynamo.kiev.ua

У Києві на НСК "Олімпійський" пройшов чвертьфінальний матч Кубка України, в якому чинний володар титулу "Динамо" приймало "Колос".

В основний і додатковий час команди не змогли виявити переможця - 0:0.

Доля путівки до півфіналу вирішилася в серії післяматчевих пенальті, в якій голкіпер "біло-синіх" Денис Бойко став героєм зустрічі, відбивши два удари, тим самим принісши своїй команді перемогу - 4:3.

Огляд матчу "Динамо" - "Колос".

Ще в одному матчі 1/4 фіналу КУ переможець визначився в серії 11-метрових.

На "Дніпро-Арені" "Дніпро-1" приймав "Олександрію". Гості відкрили рахунок - красивим, влучним ударом на 62-й хвилині відзначився Максим Третьяков - 0:1 (відео гола).

Однак за 11 хвилин до закінчення основного часу матчу Сергій Булеца рахунок зрівняв - 1:1 (відео гола).

Як і в поєдинку в Києві, все вирішила серія пенальті, в якій точнішими виявилися футболісти "Олександрії" - 3:4.

Післяматчеві пенальті "Дніпро-1" - "Олександрія".

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