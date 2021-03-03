Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Останній імператор
Останній імператор
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
ГоловнаСпорт

До перенесеного Євро-2020 залишилося 100 днів

Україна стартує на форумі 13 червня в Амстердамі.

До перенесеного Євро-2020 залишилося 100 днів
Фото: Eurosport

Рівно 100 днів залишилося до фінального турніру Євро-2020, який через пандемію коронавірусу  перенесли на літо 2021 року.

Змагання 24 найсильніших збірних Старого світу стартують 11 червня в Римі на "Стадіо Олімпіко" матчем між командами Туреччини й Італії.

Збірна України свій перший поєдинок на турнірі проведе 13 червня в Амстердамі, де на "Йоган Кройф Арені" зустрінеться з Нідерландами.

Другий матч у групі підопічні Андрія Шевченка зіграють 17 червня в Бухаресті на стадіоні "Арена Націонале" з Північною Македонією, а третій - 21 червня теж у столиці Румунії з Австрією.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на лондонському "Вемблі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також