До перенесеного Євро-2020 залишилося 100 днів

Україна стартує на форумі 13 червня в Амстердамі.

Рівно 100 днів залишилося до фінального турніру Євро-2020, який через пандемію коронавірусу перенесли на літо 2021 року.

Змагання 24 найсильніших збірних Старого світу стартують 11 червня в Римі на "Стадіо Олімпіко" матчем між командами Туреччини й Італії.

Збірна України свій перший поєдинок на турнірі проведе 13 червня в Амстердамі, де на "Йоган Кройф Арені" зустрінеться з Нідерландами.

Другий матч у групі підопічні Андрія Шевченка зіграють 17 червня в Бухаресті на стадіоні "Арена Націонале" з Північною Македонією, а третій - 21 червня теж у столиці Румунії з Австрією.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на лондонському "Вемблі".