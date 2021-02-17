Спортивний арбітражний суд розглянув справу матчу Швейцарія - Україна

Напередодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) провів засідання з приводу апеляції Української асоціації футболу (УАФ) на рішення Апеляційного комітету УЄФА присуди технічну поразку збірній України (0:3) в матчі Ліги націй проти Швейцарії, що мав відбутися 17 листопада 2020 року.

Українську сторону в слуханнях представляли президент УАФ Андрій Павелко, віцепрезидент і генеральний секретар Юрій Запісоцький, юридичні радники Асоціації юристів України та авторитетних спортивних компаній з Іспанії та Швейцарії.

"Спортивний арбітражний суд чітко дотримується процедурних моментів, серед яких - право сторін, що беруть участь у процесі, бути почутими. Тому всім трьом сторонам, які брали участь у засіданні, було надано право надати аргументацію своїх позицій і апелювати до аргументів опонентів", - цитує пресслужба УАФ Запісоцького.

"Загалом засідання тривало понад п'ять годин. На мій погляд, наша юридична команда спрацювала професійно. А рішення у справі буде належним чином оголошено Спортивним арбітражним судом Лозанни відповідно до чинних правил", - підсумував функціонер.