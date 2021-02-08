Футболіст, який перейшов у московське "Динамо", заявив, що сумує за збірною України

28-річний український захисник московського "Динамо" Іван Ордець розповів деякі подробиці свого трансферу в російський клуб.

Зокрема, вихованець "Шахтаря" відповів на питання, чи відчував він тиск в соцмережах і пресі, коли вирішувалося питання з переходом в "Динамо".

"Відчував, коли 9-10 матчів після переходу взагалі не грав. Ось тоді люди писали в інтернеті різну гидоту. Не буду переказувати зміст, але неприємно було читати. Я продовжував старанно працювати, чекав свого шансу, і новий тренер мені його дав. Як тільки почав грати, потік негативу схлинув", - цитує Ордеця championat.com.

При цьому захисник зізнався, що ностальгує за збірною України.

"Збірна України? Не буду приховувати, я дуже сумую за збірною. Мені не треба нічого пояснювати, я все прекрасно розумію. Зі свого боку можу тільки грати, показувати якісний футбол. А як зверху вирішать, так і буде. Диванні експерти розповідають, як кому треба жити. При цьому футболісти двох країн між собою прекрасно спілкуються, просто цього ніхто не знає", - зазначив Ордець.

У поточному сезоні Ордець провів за "Динамо" 19 матчів у всіх турнірах, де забив один гол. Після переходу в російський клуб Іван не викликався в збірну України.