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Тренерський штаб Шевченка перед Євро-2020 поповнився ще одним італійцем

Луїджі Ночентіні очолив аналітичний відділ.

Тренерський штаб Шевченка перед Євро-2020 поповнився ще одним італійцем
Луїджі Ночентіні
Фото: uaf.ua

Луїджі Ночентіні увійшов до тренерського штабу збірної України, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Італієць став тренером-аналітиком у команді Андрія Шевченка. При цьому УАФ не розголошує умов контракту 32-річного фахівця.

В обов'язки Ночентіні входитимуть збір інформації про кандидатів у національну та молодіжну збірні, а також координація підготовки всіх юнацьких збірних України.

Торік Ночентіні працював у тренерському штабі Дмитра Михайленка в "Дніпрі-1". До переїзду в Україну італієць входив у тренерський штаб Мауріціо Саррі в "Емполі" та "Наполі", а також працював у скаутській системі "Реала".

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