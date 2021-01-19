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Оргкомітет ЧС-2021 з хокею в Мінську різко відреагував на рішення IIHF забрати в Білорусі світовий форум

Латвія залишається поки що єдиним організатором ЧС.

Оргкомітет ЧС-2021 з хокею в Мінську різко відреагував на рішення IIHF забрати в Білорусі світовий форум
Фото: iihf.com

Організаційний комітет з підготовки та проведення Чемпіонату світу-2021 з хокею в Мінську прокоментував рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) про перенесення матчів турніру з Білорусі.

"Організаційний комітет з підготовки та проведення у 2021 році в місті Мінськ чемпіонату світу з хокею з шайбою шкодує про прийняте безпідставне рішення IIHF про перенесення з Білорусі цього турніру. Таким рішенням створюється прецедент, при якому спортивні змагання, які покликані об'єднувати країни і народи, сприяти встановленню миру і злагоди в дусі олімпійських принципів, можуть перетворюватися на інструмент розбрату і тиску на догоду інтересам політиканів", - йдеться в заяві оргкомітету, опублікованому на офіційному сайті Ради міністрів Білорусі.

"З моменту вибору як організатора чемпіонату світу 2021 року Білорусь неухильно виконувала всі контрактні зобов'язання з організації турніру в нашій країні і вже провела значну роботу в цьому напрямку. За останні роки наша країна зарекомендувала себе як надійний партнер міжнародних федерацій і спортивних організацій у проведенні найбільших міжнародних форумів. Свідченням того є проведення у 2019 році II Європейських ігор, які наша країна гостинно прийняла на прохання Європейських олімпійських комітетів", - наголошено в комюніке.

"Разом з тим ми, як і раніше, віримо у верховенство об'єднавчої сили спорту та в те, що міжнародне спортивне співтовариство зможе вийти з-під впливу політичних і фінансових сил, а хокейна родина стане ще міцнішою і не буде озиратися на політичні амбіції людей, які не мають нічого спільного зі спортом", - сказано у висновку.

Нагадаємо, ЧС-2021 мав пройти в Ризі і Мінську з 21 травня по 6 червня, однак рада IIHF вирішила не проводити матчі світового форуму в столиці Білорусі.

Раніше повідомляли, що IIHF компенсує Білорусі фінансові витрати через скасування ЧС.

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