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Тандему форвардів "Мілана" 73 роки на двох: Rossoneri оголосили про підписання Манджукича

Маріо до кінця сезону став гравцем "Мілана".

Тандему форвардів "Мілана" 73 роки на двох: Rossoneri оголосили про підписання Манджукича
Маріо Манджукич
Фото: ФК "Мілан"

"Мілан" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Маріо Манджукича.

Сторони уклали контракт до кінця сезону з опцією продовження ще на рік. 34-річний хорват гратиме за "россонері" під №9.

Манджукич відомий своїми виступами за "Баварію", "Атлетіко" і "Ювентус".

У складі мюнхенського клубу Маріо став переможцем Ліги чемпіонів-2012/13, Суперкубка УЄФА і Клубного кубка світу-2013.

Крім того, Манджукич у складі своєї збірної став срібним призером Чемпіонату світу-2018 у Росії.

Його останнім клубом був катарський "Аль-Духаіль", який він покинув у липні 2020 року.

За свою кар'єру форвард провів 497 офіційних матчів на клубному рівні, забив 197 голів і зробив 84 результативні передачі.

Зазначимо, що у зв'язці з 39-річним Златаном Ібрагімовичем тандем форвардів "Мілана" може стати одним з найбільш вікових за всю історію Серії А.

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