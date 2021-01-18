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Український футболіст подав скаргу на клуб Російської Прем'єр-ліги через борги

Олександр Каплієнко буде судитися з "Тамбовим".

Український футболіст подав скаргу на клуб Російської Прем'єр-ліги через борги
Олександр Каплієнко
Фото: ФК "Тамбов"

Український захисник Олександр Каплієнко подав скаргу в палату спорів РФС на свій колишній клуб "Тамбов" через борги, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Сума претензій складає 40 тисяч доларів.

На початку січня стало відомо, що футболіст розірвав контракт з саранським клубом. Зараз 24-річний уродженець Запоріжжя знаходиться на перегляді у московському "Торпедо", яке виступає в ФНЛ.

У сезоні-2020/21 Каплієнко зіграв 16 матчів за "Тамбов" в РПЛ. В активі у українця - одна гольова передача, в пасиві - п'ять жовтих карток.

"Тамбов" замикає турнірну таблицю РПЛ з 13 очками.

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