Народний депутат став переможцем Гран-прі в Загребі

Жан Беленюк на час локдауну повернувся на килим.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв золоту медаль на турнірі серії Гран-прі в Загребі.

Беленюк став чемпіоном у ваговій категорії до 87 кілограмів. У фіналі народний депутат Верховної Ради України IX скликання переміг представника Швеції Олександра Степанетича (9:1).

Крім Беленюка, "золото" Гран-прі у ваговій категорії до 72 кілограмів завоював Парвіз Насібов, який у вирішальній сутичці переміг Ахмета Їлмаза з Туреччини (3:2).

Ще два українських борці поїхали зі столиці Хорватії не з порожніми руками. Срібним призером турніру став Микола Кучмій. Українець через травму відмовився від фінальної сутички у ваговій категорії до 130 кілограмів. "Бронзу" Гран-прі в категорії до 82 кілограмів виграв Ярослав Фільчаков.