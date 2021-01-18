Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
Музичний продюсер Філ Спектор, засуджений за вбивство, помер від коронавірусу
Музичний продюсер Філ Спектор, засуджений за вбивство, помер від коронавірусу
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
ГоловнаСпорт

Народний депутат став переможцем Гран-прі в Загребі

Жан Беленюк на час локдауну повернувся на килим.

Народний депутат став переможцем Гран-прі в Загребі
Жан Беленюк
Фото: Instagram

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв золоту медаль на турнірі серії Гран-прі в Загребі.

Беленюк став чемпіоном у ваговій категорії до 87 кілограмів. У фіналі народний депутат Верховної Ради України IX скликання переміг представника Швеції Олександра Степанетича (9:1).

Крім Беленюка, "золото" Гран-прі у ваговій категорії до 72 кілограмів завоював Парвіз Насібов, який у вирішальній сутичці переміг Ахмета Їлмаза з Туреччини (3:2).

Ще два українських борці поїхали зі столиці Хорватії не з порожніми руками. Срібним призером турніру став Микола Кучмій. Українець через травму відмовився від фінальної сутички у ваговій категорії до 130 кілограмів. "Бронзу" Гран-прі в категорії до 82 кілограмів виграв Ярослав Фільчаков.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також