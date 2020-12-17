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Україна завоювала перше "золото" на Кубку світу з боротьби

Тетяна Рижко відкрила рахунок українському "золоту".

Українка Тетяна Рижко виграла золоту медаль на Кубку світу з боротьби у ваговій категорії до 65 кілограмів.

У фіналі Рижко перемогла Ірину Рингач з Молдови - 14:4. На шляху до фіналу українка здолала росіянку Марію Кузнєцову (8:4) і Мімі Ніколову Христову з Болгарії (13:8) у чвертьфіналі та півфіналі відповідно.

Рижко принесла Україні першу золоту медаль на Кубку світу в Белграді. Українські спортсменки також здобули одне "срібло" та чотири бронзові медалі.

"Срібло" на рахунку Лілії Маланчук (до 50 кг).

"Бронзу" вибороли Катерина Зелених (до 59), Ілона Прокопевнюк (до 62), Аліна Бережна (до 68) і Алла Белінська (до 72).

У командному заліку жіноча збірна України посіла друге місце, поступившись на 40 балів Росії, у якої два "золота" і 5 бронзових медалей.

Крім того, в греко-римській боротьбі в скарбничці збірної України дві бронзові медалі, які завоювали Семен Новіков (до 87 кг) і Микола Кучмій (до 130).

У загальнокомандному заліку Україна посідає 6 місце.

Медальний залік.

  1. Росія 9-2-5 = 16
  2. Киргизстан 3-0-3 = 6
  3. Білорусь 2-0-5 = 7
  4. Угорщина 1-3-0 = 4
  5. Молдова 1-2-1 = 4
  6. УКРАЇНА 1-1-6 = 8
  7. Німеччина 1-1-2 = 4
  8. Болгарія 1-0-2 = 3
  9. Греція 1-0-0 = 1
  10. Туреччина 0-5-2 = 7

Додамо, що виконком UWW скасував проведення чемпіонату світу з боротьби в ці ж терміни в сербській столиці. Багато національних збірних зіткнулися з труднощами через карантинні заходи. Раніше збірні США і Японії вирішили не їхати на турнір до Сербії. Замість світової першості вирішено було провести індивідуальний Кубок світу.

Змагання, які планували провести в Норвегії 2021 року, перенесли на цей рік, тому що влітку 2021 року відбудуться Літні Олімпійські ігри в Токіо, відтерміновані через загрозу поширення COVID-19.

Кубок світу триватиме до 20 грудня.

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