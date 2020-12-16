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Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку України в матчі зі Швейцарією

Дата розгляду справи поки що невідома.

Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку України в матчі зі Швейцарією
CAS
Фото: УАФ

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні на своєму офіційному сайті підтвердив, що прийняв до розгляду апеляцію Української асоціації футболу (УАФ) на рішення присудити збірній України технічну поразку (0:3) в матчі зі Швейцарією в Лізі націй.

Поки що невідомо, коли розглянуть справу.

Нагадаємо, УЄФА присудив технічну поразку збірній України в матчі зі Швейцарією в 6-му турі Ліги націй через коронавірус у складі нашої збірної і неможливість виставити в обумовлений термін новий склад.

Головний лікар Люцерну помістив команду Андрія Шевченка на карантин, і матч не відбувся.

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