Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку України в матчі зі Швейцарією

Дата розгляду справи поки що невідома.

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні на своєму офіційному сайті підтвердив, що прийняв до розгляду апеляцію Української асоціації футболу (УАФ) на рішення присудити збірній України технічну поразку (0:3) в матчі зі Швейцарією в Лізі націй.

Поки що невідомо, коли розглянуть справу.

Нагадаємо, УЄФА присудив технічну поразку збірній України в матчі зі Швейцарією в 6-му турі Ліги націй через коронавірус у складі нашої збірної і неможливість виставити в обумовлений термін новий склад.

Головний лікар Люцерну помістив команду Андрія Шевченка на карантин, і матч не відбувся.